01.Okt.2025









Feature: Irving Gould - der umstrittene Geldgeber hinter Commodore

Der US-amerikanische Journalist David L. Farquhar beleuchtet in einem neuen Artikel die zentrale, aber häufig missverstandene Rolle von Irving Gould in der Geschichte von Commodore International. Gould, der in den 1960er-Jahren als Investor einstieg, war über Jahrzehnte Mehrheitsaktionär und sicherte dem Unternehmen mehrfach das Überleben. Gleichzeitig galt er als streitbare Figur, deren Entscheidungen maßgeblich zu Commodores späterem Niedergang beitrugen.



Farquhar beschreibt, wie Gould anfangs als Finanzier eine Schlüsselrolle beim Erfolg des Commodore PET und später des C64 spielte, sich aber zunehmend in operative Entscheidungen einmischte, oft zum Unmut der Manager und Entwickler. Besonders die Entlassung mehrerer Führungskräfte, darunter CEO Thomas Rattigan, wird als Wendepunkt dargestellt.



Der Beitrag ordnet Goulds Wirken zwischen visionärem Unternehmergeist und eigennützigem Machtstreben ein und liefert einen differenzierten Blick auf den Mann, der Commodore über Jahrzehnte prägte - im Guten wie im Schlechten. (nba)



[Meldung: 01. Okt. 2025, 01:06] [Kommentare: 0]

