01.Okt.2025
Amigasystem (Forum)


 AROS-Distribution: Anleitung zur AROS-One-Installation unter VMware
Wer die AROS-Distribution AROS One 1.1 64 Bit auf einer virtuellen Maschine installieren möchte, findet für VMware unter dem Titellink ein Archiv mit einer Anleitung in Form von zwei PDF-Dateien. Mit englischen bzw. italienischen Überschriften wird die Vorgehensweise Bild für Bild gezeigt. (snx)

[Meldung: 01. Okt. 2025, 09:11] [Kommentare: 0]
