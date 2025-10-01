|02.Okt.2025
| Interaktive Geschichte als Amigaguide: "Dark City Detective - Project Fenris"
"Dark City Detective - Project Fenris" ist eine 30 Jahre alte, unvollendete Detektiv-Geschichte, die auf dem damaligen Amiga des Autors entwickelt wurde. Nachdem er kürzlich die Inhalte aller seiner Amiga-Disketten aus dieser Zeit sichern konnte, ist aus der unvollendeten Story über diverse Umwege und mit Hilfe von Claude.ai eine interaktive Erzählung geworden, die sich im Browser oder in Form eines Amigaguide-Dokuments spielen lässt.
Der Autor weist darauf hin, dass er kein Erzähler sei und die Geschichte in großen Teilen 30 Jahre alt sei - im Wesentlichen spiele er hier einfach mit neuer Technologie herum und habe die alte Geschichte als passendes Testobjekt ausgewählt. (cg)
[Meldung: 02. Okt. 2025, 22:22] [Kommentare: 0]
