|02.Okt.2025
Duncan Murray
| Veranstaltung: Workbench 2025 (25. Oktober, Chipping Sodbury, England)
Am 25. Oktober findet das jährliche große Treffen der britischen "Southwest Amiga Group" (SWAG) in der "Dodington Parish Hall" in Chipping Sodbury (England) statt. Zu Gast sind unter anderem Stoo Cambridge von Sensible Software, Tony Warriner (Revolution Software), der Musiker Allister Brimble und David Pleasance vom alten und neuen Commodore. Außerdem wird es ein "Stunt Car Racer"-Turnier und eine Tombola geben. Tickets für die Veranstaltung können bereits über die Webseite der SWAG erworben werden. (cg)
[Meldung: 02. Okt. 2025, 23:44] [Kommentare: 0]
