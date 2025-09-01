amiga-news ENGLISH VERSION
03.Okt.2025



 Sound-Tool: FxBox 1.14
Das Sound-Tool FxBox für 68k-Amigas ab AmigaOS 1.3 ist ein Echtzeit-Multi-Loop-Prozessor und -Editor, der mit AMOS BASIC entwickelt wurde. FxBox importiert verschiedene Datei­formate, unterstützt AMOS-Sample-Bänke und erlaubt Mono-, Stereo-, Quad- und 4-Kanal-Multitrack-Bearbeitung, was auf beschleunigten Maschinen auch in Echtzeit möglich ist (amiga-news.de berichtete). Änderungen der Version 1.14:
  • time division for any time signature Edit >> Frame >> Time Division
  • metronome and beat left/right updated for time divisions
  • "update macros" macro added
  • macros and arexx now pass through the direct mode command processor
  • added B= command (B=1..256) bank swap
  • added M= command (M=1..4) mode swap
  • added D= command (D=2..640) set number of divisions
  • added R= command (R=1..D) choose division range
  • "mixdown multi/stereo", "quad to multi" and "multi to quad" macros added
  • dc offset auto scan _DCSCAN and added auto correction for lowpass
  • can now play from range to end when range is a single line
  • extended fxbox.cfg file
  • ntsc screen corruption fixed
  • perfect looping now works and also works for range/display play
  • added logical shift right for correct 14bit conversion
  • improved mouse wheel zoom
  • bug fixes
(dr)

[Meldung: 03. Okt. 2025, 20:13] [Kommentare: 0]
