Sound-Tool: FxBox 1.14

Das Sound-Tool FxBox für 68k-Amigas ab AmigaOS 1.3 ist ein Echtzeit-Multi-Loop-Prozessor und -Editor, der mit AMOS BASIC entwickelt wurde. FxBox importiert verschiedene Datei­formate, unterstützt AMOS-Sample-Bänke und erlaubt Mono-, Stereo-, Quad- und 4-Kanal-Multitrack-Bearbeitung, was auf beschleunigten Maschinen auch in Echtzeit möglich ist (amiga-news.de berichtete). Änderungen der Version 1.14: time division for any time signature Edit >> Frame >> Time Division

metronome and beat left/right updated for time divisions

"update macros" macro added

macros and arexx now pass through the direct mode command processor

added B= command (B=1..256) bank swap

added M= command (M=1..4) mode swap

added D= command (D=2..640) set number of divisions

added R= command (R=1..D) choose division range

"mixdown multi/stereo", "quad to multi" and "multi to quad" macros added

dc offset auto scan _DCSCAN and added auto correction for lowpass

can now play from range to end when range is a single line

extended fxbox.cfg file

ntsc screen corruption fixed

perfect looping now works and also works for range/display play

added logical shift right for correct 14bit conversion

improved mouse wheel zoom

bug fixes (dr)



