|03.Okt.2025
| Retro Computer Festival 2025 am 11. und 12. Oktober in Paderborn
Das Heinz Nixdorf MuseumsForum (HNF) in Paderborn ist das größte Computermuseum der Welt und lebendiger Veranstaltungsort. Auf 6.000 qm Ausstellungsfläche präsentieren sich 5.000 Jahre Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Informationstechnik von der Entstehung der Zahl und Schrift 3.000 v. Chr. bis in das Computerzeitalter des 21. Jahrhunderts.
Am 11. und 12. Oktober findet im HNF die vierte Auflage des Retro Computer Festivals statt, gemeinsam veranstaltet vom HNF und dem Dortmunder Retro Computer Treffen. Retro-Computer vom C64 über Ataris bis zum Amiga sowie viele weitere längst vergessene Hard- und Software sind an diesem Tag live zu erleben. Es werden über 100 Aussteller erwartet. Der Eintritt ins gesamte HNF ist am Samstag und Sonntag frei. (dr)
[Meldung: 03. Okt. 2025, 20:14]
