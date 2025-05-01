|03.Okt.2025
| SCALA-MM-Spieleumsetzung: Lefty's - Stired, not solved
Nach The Angel of Death hat 'Quantum Code Monk' nun mit "Lefty's - Stired, not solved" eine weitere Scala-MM-Spieleumsetzung als Point-and-Click-Adventure veröffentlicht, die auf Leisure Suit Larry 1 and Police Quest 1 basiert. Der Spieler schlüpft in die Rolle des Polizisten Sonny Bonds, der in der berüchtigten Lefty's Bar Vermisstenanzeigen untersucht und dabei einen Prostitutionsring aufdeckt, der zu einer tödlichen Konfrontation mit seinem alten Erzfeind Jessie Bains führt.
Es werden AmigaOS 3.x als auch Scala bzw. der Scala Player benötigt. Ebenso 4 MB RAM und eine Mindestauflösung von 640x256. (dr)
[Meldung: 03. Okt. 2025, 20:15] [Kommentare: 1 - 03. Okt. 2025, 22:55]
