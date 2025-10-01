|04.Okt.2025
| Amiga Iff to Bitplane converter: iff2bpl V1.0
IFF2bpl konvertiert IFF-ILBM-Bilder in verschiedene Formate, die für Programmierer oder Pixelgrafiker von Bedeutung sind:
Für Windows wird ein fertig kompiliertes Binary angeboten, Nutzer anderer Betriebssysteme müssen sich das Tool aus den Quellen selbst bauen. (cg)
- Raw bitplane data (.bpl) - Interleaved format for Amiga hardware (default)
- Palette data (.pal) - 16-bit words in Amiga colour register format
- Chunky pixel data (.chk) - 8-bit per pixel chunky format (optional)
- Non-interleaved planar data (.bpf) - All rows of plane 0, then plane 1, etc. (optional)
