 Amiga Iff to Bitplane converter: iff2bpl V1.0
IFF2bpl konvertiert IFF-ILBM-Bilder in verschiedene Formate, die für Programmierer oder Pixelgrafiker von Bedeutung sind:
  • Raw bitplane data (.bpl) - Interleaved format for Amiga hardware (default)
  • Palette data (.pal) - 16-bit words in Amiga colour register format
  • Chunky pixel data (.chk) - 8-bit per pixel chunky format (optional)
  • Non-interleaved planar data (.bpf) - All rows of plane 0, then plane 1, etc. (optional)
Für Windows wird ein fertig kompiliertes Binary angeboten, Nutzer anderer Betriebssysteme müssen sich das Tool aus den Quellen selbst bauen. (cg)

[Meldung: 04. Okt. 2025, 21:34]
