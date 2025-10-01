|ENGLISH VERSION
|04.Okt.2025
The OASIS BBC
| Video: Trevor Dickinson at Vintage Computer Festival
Anfang August fand in Mountain View, Kalifornien (USA) das "Vintage Computer Festival West" statt, bei dem Trevor Dickinson eine Rede hielt mit dem Thema "What is an Amiga in 2025?". Eine Aufzeichnung der Präsentation ist jetzt bei Youtube verfügbar. (cg)
[Meldung: 04. Okt. 2025, 21:42] [Kommentare: 0]
