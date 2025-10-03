|ENGLISH VERSION
|04.Okt.2025
HAJ (ANF)
| Interview mit Cover-Illustrator Roger Dean
Spillhistorie.no hat ein Interview mit dem Grafiker Roger Dean veröffentlicht, der nicht nur zahlreiche Spiele-Cover gestaltet hat sondern auch für das bekannte Eulen-Logo des Publisher Psygnosis verantwortlich ist. (cg)
