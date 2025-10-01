amiga-news ENGLISH VERSION
04.Okt.2025



 Texteditor: Lite XL 2.1.8r2 für AmigaOS 4 und MorphOS
George 'walkero' Sokianos hat seine Portierung des SDL-basierten Texteditors Lite XL aktualisiert. Version 2.1.8.r2 enthält diverse Änderungen zur Steigerung der Arbeitsgeschwindigkeit, es wurden weitere Plugins integriert und die OpenGL-Shading-Language "GLSL" wird jetzt unterstützt. (cg)

[Meldung: 04. Okt. 2025, 21:52] [Kommentare: 0]
