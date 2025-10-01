|04.Okt.2025
| Knobel-Spiel für Amiga 500: YEET 1.02
Bei "YEET" (Video) gilt es, Runen nach bestimmten Regeln vom Spielfeld zu schubsen, so dass nur eine Rune auf dem Spielfeld verbleibt. Geboten werden 50 Level, der Titel ist auf jedem Amiga mit Kickstart 1.3 und 512 KB RAM lauffähig. Zwischenzeitlich wurden zwei Updates veröffentlicht, die folgende Fehler beseitigen:
- Version 1.0.1: Fixed a bug that sometimes happen in the Enter Code screen when using a joystick.
- Version 1.0.2:Removed some debug code that caused an issue on A4000.
