|04.Okt.2025
| Amiga-Shell unter Windows: Windows Subsystem for Amiga (WSA)
Das "Windows Subsystem for Amiga" (WSA) ist ein in Python implementierter Nachbau der Amiga-Shell, die die klassischen Amiga-Kommandozeile mit ihren Befehlen und Tastaturkürzeln auf modernen Rechnern nachbildet - unter Windows ist Laufwerk C: beispielsweise als DH0: ansprechbar. Es existiert auch eine Umsetzung für das WWW, die im Browser ausführbar ist den übrigen Versionen deutlich hinterher was den Funktionsumfang angeht. (cg)
[Meldung: 04. Okt. 2025, 21:58] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]