05.Okt.2025
Hoffman


 Video: Demo-Coder Blueberry über die "No-CPU Challenge"
Nach der Bereicherung der Demoszene um Produktionen ohne Nutzung des Hauptprozessors (amiga-news.de berichtete), spricht Ian 'h0ffman' Ford hierüber im Video unter dem Titellink mit der Demoszene-Legende Aske Simon 'Blueberry' Christensen. (snx)

[Meldung: 05. Okt. 2025, 08:26] [Kommentare: 0]
