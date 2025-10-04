amiga-news ENGLISH VERSION
05.Okt.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 04.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 04.10.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
vbcc_0.9h.lha             Development/C             A highly optimizing por...
Xash3D_1.0.lha            Games/Shoot3D             Xash3D port
TMSColor-3.2.lha          Graphics/Convert          Converter from BMP to T...
ReportPlus_8.68.lha       Misc                      A Multipurpose utility ...
Lite-XL_2.1.8r2.lha       Text/Edit                 Lite XL is a lightweigh...
(snx)

[Meldung: 05. Okt. 2025, 08:26] [Kommentare: 0]
