 Programmierung: Assembler-Entwicklungsumgebung ASMotor 1.3.3
ASMotor ist eine portable und generische Assembler-Engine und ein Entwicklungssystem, das aus einer Reihe von ISA-spezifischen Assemblern, dem Librarian und dem Linker besteht.

Das Paket kann sowohl als Cross- als auch als natives Entwicklungssystem verwendet werden. Zu den Ausgabeformaten zählen u.a. auch ausführbare Dateien und Linkerobjekte für den Amiga (amiga-news.de berichtete). Jetzt wurde die Version 1.3.3 mit folgenden Änderungen veröffentlicht:

Assembler
  • Improved error message sort order.
  • Allow BANK with scope symbols.
  • Out of range constants will no longer early fail assembly.
  • Fixed dependency file might end up with date later than main output file, causing unnecessary rebuilds with make.
  • Improved paths in generated dependency file.
  • String interpolation would sometimes fail in rare cases.
  • GROUP directive would generate a syntax error.
  • BANK is now resolved properly when writing binary file.
  • Section size tracking in the assembler is redundant and has been removed. This enables >64 KiB sections with 8-bit processors.
  • Fix size of RS structures when last entries have no symbol name.
680x0
  • Amiga HUNK_EXT hunk could be written incorrectly in some circumstances.
