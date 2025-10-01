amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
06.Okt.2025



 Editor: MUI-Vim V9.1.1831 für AmigaOS 4, AROS und MorphOS
MUI-Vim ist ein Port des Editors Vim. Dieser Editor ist sowohl für die Bearbeitung von Programmen als auch reinen Textdateien gedacht. Mehrstufiges Rückgängigmachen, Syntaxhervorhebung, Befehlszeilen-Geschichte, Blockoperationen und Skriptsprache sind einige der Features.

Ola 'sodero' Söder hat nun die Version 9.1.1831 von VIM portiert und für AmigaOS4, AROS und MorphOS veröffentlicht. Die AmigaOS-4-Version wurde aus Leistungsgründen mit Newlib anstelle von Clib2 erstellt. Allgemein wurden die Funktionen srand() und rand() verbessert.

Downloads:

Vim_9.1-ppc-amigaos.lha (15 MB)
Vim_9.1-i386-aros.lha (16,4 MB)
Vim_9.1-PPC-morphos.lha (16,2 MB) (dr)

[Meldung: 06. Okt. 2025, 19:03] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.