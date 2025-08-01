|07.Okt.2025
Thorsten Mampel, Org-Team Amiga-Meeting (ANF)
| Veranstaltung: Entwickler und Händler auf dem 26. Amiga-Meeting Nord
Auf dem anstehenden 26. Amiga-Meeting Nord (amiga-news.de berichtete) werden wie schon in den Jahren zuvor die Händler Alinea und Goldisch-Ihr Hobbyraum ihre Produkte präsentieren und anbieten. In diesem Jahr folgt auch Entwickler Oliver Achten der Einladung der Veranstalter und wird die Soundkarte AmiGUS und die Grafikkarte P-Vision für den PCMCIA-Port zeigen. Achim Pankalla, unter anderem Entwickler der Software LuettjeBookholler (Little Personal Finance program) wird auf dem Meeting seine Entwicklungen vorstellen. Kymon Zonias zeigt den Besuchern den aktuellen Entwicklungsstand des SOLAS-RGB Controllerboards, eine Amiga-Erweiterung unter anderem zur Steuerung von LED-Streifen. Zu guter Letzt sind auch EntwicklerX wieder beim Amiga-Meeting Nord dabei. (nba)
[Meldung: 07. Okt. 2025, 00:09] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]