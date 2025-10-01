|07.Okt.2025
| Podcast: Ewig gestern im Entwickler-Gespräch über Traps 'n' Treasures
In Folge 152 des Retro-Podcasts Ewig gestern dreht sich alles um den Amiga-Plattformer Traps 'n' Treasures aus dem Jahr 1993, ein Spiel, das rückblickend deutlich mehr Aufmerksamkeit verdient hätte.
Moderator Tobias Penne spricht gemeinsam mit Roman Werner, dem damaligen Entwickler und Autor, über die Entstehungsgeschichte des Spiels, seine innovativen Ideen und den unverwechselbaren Charme, der es bis heute zu einem Geheimtipp macht. Das Gespräch bietet interessante Einblicke in die Entwicklung der Piraten-Abenteuer, die kreative Arbeit im kleinen Team und die Herausforderungen, denen sich Amiga-Entwickler Anfang der 1990er Jahre stellen mussten. (nba)
[Meldung: 07. Okt. 2025, 00:09]
