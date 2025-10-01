amiga-news ENGLISH VERSION
07.Okt.2025



 Amiga Games That Weren't: Path of the Little Dragon
Auf Games That Weren't wurde mit Path of the Little Dragon ein bislang unbekanntes Beat 'em up Projekt des Studios Imagitec aus den Jahren 1988/89 vorgestellt. Das Spiel sollte auf dem Amiga 500 erscheinen und nutzte Dual-Playfields, Parallax-Scrolling und Hardware-Sprites, um eine Kampfgeschichte im alten China zu erzählen.

Entwickler Che Guevara John, der für Code und Design verantwortlich zeichnete, plante eine Mischung aus fernöstlicher Mythologie und Arcade-Action, bevor das Projekt eingestellt wurde. Dank wiederentdeckter Disketten konnte nun ein spielbarer Prototyp restauriert werden, der Einblicke in das ambitionierte, aber unvollendete Spiel gewährt. (nba)

[Meldung: 07. Okt. 2025, 00:39] [Kommentare: 0]
