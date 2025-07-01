amiga-news ENGLISH VERSION
08.Okt.2025
English Amiga Board (Thomas Richter)


 RTG-Treiber: P96 3.6.1
Das Amiga-RTG-System P96 hat ein kleineres Update erhalten. Es beinhaltet die zwischenzeitlich im Aminet erschienenen Treiber und behebt zudem einen Fehler in der rtg.library, der das Ausfüllen von Rechtecken in YUV422-Modi betraf.

Die Auslieferung an Bestandskunden ist weiterhin per E-Mail erfolgt. (snx)

[Meldung: 08. Okt. 2025, 11:10] [Kommentare: 0]
