|08.Okt.2025
| Adventure: Geo's Quest - "There Be Cows"
Die angekündigte Fortsetzung "There Be Cows" von Paul Golians Grafik-Adventure "Geo's Quest" ist inzwischen erhältlich. Das letzte Kapitel widmet sich der Zeit nach Escom, also Gateway und darüber hinaus - neue Figuren sind dementsprechend Boss Cow Waitt, Bill Morphdog Buck und seine Genesi-Gang, McEwen & Moss und viele weitere.
Als Abschluss seiner sechsjährigen Arbeit kündigt der Autor an, alle drei Spiele (unter entsprechenden Abstrichen) auch auf 1-MB-Amigas lauffähig zu machen und die Grafiken von Geo's Quest 2: "In Search of Queen Lorraine" an das Niveau jener in den beiden folgenden Teilen anzupassen. Die entsprechende Version "GQ2 Enhanced" soll Ende des Jahres erscheinen. (snx)
[Meldung: 08. Okt. 2025, 11:10]
