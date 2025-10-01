|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|08.Okt.2025
| Workbench-Ersatz für Kickstart 1.3: Old Blue Workbench
Mit "Old Blue Workbench" hat Mats Eirik Hansen einen Workbench-Ersatz unter Kickstart 1.3 geschrieben, welcher u.a. verbesserte Menüs ähnlich der Workbench 2.0 bietet. Auch gibt es "Browser-Fenster" mit dem Dateipfad sowie Docks und Standard-Icons. (snx)
[Meldung: 08. Okt. 2025, 11:11] [Kommentare: 1 - 08. Okt. 2025, 12:15]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.