|
|08.Okt.2025
Amigasystem (Forum)
| Anleitung zur AROS-One-Installation unter VMware: nun auf deutsch und spanisch
Die Anleitung zur Installation von AROS One 1.1 64 Bit unter VMware liegt nach italienisch und englisch nun auch auf deutsch und spanisch vor. (snx)
[Meldung: 08. Okt. 2025, 11:45] [Kommentare: 0]
|
