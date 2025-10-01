|ENGLISH VERSION
|09.Okt.2025
| Browser-Erweiterung: AGuide Viewer 0.7
AGuide Viewer ist ein Open-Source-Reader für AmigaGuide-Dokumente, der als Browser-Erweiterung für Firefox und Chrome implementiert ist. Version 0.7 behebt einen Darstellungsfehler bei Einträgen im Inhaltsverzeichnis, die auf einen nicht existierenden Node verweisen. (cg)
[Meldung: 09. Okt. 2025, 21:51] [Kommentare: 1 - 10. Okt. 2025, 09:56]
