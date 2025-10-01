amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

< Nächste MeldungVorige Meldung >
10.Okt.2025



 MorphOS: Ambient-Tool "tdcc"
tdcc von Ulrich Beckers ist ein sehr einfaches Werkzeug, um einen Countdown-Timer zum Herunterfahren des Systems einzustellen und/oder um das Display/Blanker-Verhalten vorübergehend zu ändern. tdcc ist in Hollywood geschrieben und benötigt das RapaGUI-Plugin.

Version 0.5 (direkter Download) bietet folgende Änderungen:
  • behebt einen Timer-Fehler (Timer zu schnell gezählt)
  • Countdown vor dem Shutdown verlängert auf 20s
  • eine saubere Möglichkeit hinzugefügt, während des Countdowns die Abschaltung abzubrechen
(dr)

[Meldung: 10. Okt. 2025, 05:59] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
< Nächste MeldungVorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.