amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
10.Okt.2025



 Spiele-Engine: Sevgi Engine V0.184
Sevgi Engine ist eine neue Open-Source-Spiele-Engine für die Erstellung leistungsstarker Amiga-Spiele mittels der Programmiersprache C (Video) und basierend auf dem ScrollingTricks-Archiv von Georg Steger (amiga-news.de berichtete). Version 0.184 bietet folgende Änderungen:
  • Add Amiga CD32 JoyPad support
  • Fix the handling of NUM_LEVELS
  • Fix the limits set for the integer gadgets on Sevgi Editor's Bob Sheet and Sprite Sheet Creator windows
(dr)

[Meldung: 10. Okt. 2025, 06:24] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.