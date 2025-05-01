|10.Okt.2025
| Spiele-Engine: Sevgi Engine V0.184
Sevgi Engine ist eine neue Open-Source-Spiele-Engine für die Erstellung leistungsstarker Amiga-Spiele mittels der Programmiersprache C (Video) und basierend auf dem ScrollingTricks-Archiv von Georg Steger (amiga-news.de berichtete). Version 0.184 bietet folgende Änderungen:
(dr)
- Add Amiga CD32 JoyPad support
- Fix the handling of NUM_LEVELS
- Fix the limits set for the integer gadgets on Sevgi Editor's Bob Sheet and Sprite Sheet Creator windows
[Meldung: 10. Okt. 2025, 06:24] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]