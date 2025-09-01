|10.Okt.2025
| Demoparty: Ergebnisse der Deadline 2025
Vergangenes Wochenende fand die diesjährige Ausgabe der Deadline-Demoparty in Berlin statt (amiga-news.de berichtete). Wie immer haben auch Amiga-Produktionen in den verschiedenen Wettbewerben teilgenommen. Herzlichen Glückwunsch an Steffest für seinen ersten Platz im Oldschool-Graphics-Wettbewerb. Alle Amiga-Ergebnisse:
Oldschool Demo Compo
Oldschool Graphics
Oldschool Music
Wild Competition
(dr)
[Meldung: 10. Okt. 2025, 21:07] [Kommentare: 0]
