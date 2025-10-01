|ENGLISH VERSION
|11.Okt.2025
| Amiga Games That Weren't: NHL Hockey
Amiga Games that weren't wurde um einen Eintrag zu "NHL Hockey" ergänzt. Der Quelltext der Mega-Drive-Version wurde zwischenzeitlich gefunden, die in Amiga-Magazinen angekündigte Version für Commodores Flagship scheint jedoch nie in Angriff genommen worden zu sein. (cg)
[Meldung: 11. Okt. 2025, 13:43] [Kommentare: 0]
