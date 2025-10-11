amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

12.Okt.2025



 MorphOS-Storage-Uploads bis 11.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.10.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
WebRadio_3.4.lha          Ambient/Screenbar         A sbar plugin to listen...
IntyBASIC-1.5.1.lha       Development/Cross         BASIC compiler for Inte...
AmiArcadia_35.30.lha      Emulation                 A Signetics-based machi...
Enigma_1.3.0.lha          Games/Think               Enigma puzzle game port...
IntyColor-1.4.0.lha       Graphics/Convert          Converter from BMP to I...
CPU-M_0.1.8.lha           System/Monitoring         System Information Tool
PastePass_2.1.lha         System/Utilities          A simple passwordmanage...
.
.