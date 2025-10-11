|ENGLISH VERSION
|12.Okt.2025
| MorphOS-Storage-Uploads bis 11.10.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 11.10.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
WebRadio_3.4.lha Ambient/Screenbar A sbar plugin to listen... IntyBASIC-1.5.1.lha Development/Cross BASIC compiler for Inte... AmiArcadia_35.30.lha Emulation A Signetics-based machi... Enigma_1.3.0.lha Games/Think Enigma puzzle game port... IntyColor-1.4.0.lha Graphics/Convert Converter from BMP to I... CPU-M_0.1.8.lha System/Monitoring System Information Tool PastePass_2.1.lha System/Utilities A simple passwordmanage...(snx)
[Meldung: 12. Okt. 2025, 08:08] [Kommentare: 0]
|
