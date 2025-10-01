amiga-news ENGLISH VERSION
13.Okt.2025



 Verschlüsselungsprotokoll: AmiSSL 5.25
Das quelloffene Verschlüsselungsprotokoll AmiSSL wurde der am 01.10.2025 veröffentlichten Version 3.6.0 von OpenSSL angepasst. Version 5.25 beinhaltet folgende Änderungen:
  • Switched to OpenSSL 3.6, with full compatibility with the latest OpenSSL 3.6.0 (1.10.2025) version, which provides new features and improvements, including:
    • Added NIST security categories for PKEY objects.
    • Added support for EVP_SKEY opaque symmetric key objects to the key derivation and key exchange provider methods.
    • Added EVP_KDF_CTX_set_SKEY(), EVP_KDF_derive_SKEY(), and EVP_PKEY_derive_SKEY() functions.
    • Added LMS signature verification support as per [SP 800-208].
    • Added an openssl configutl utility for processing the OpenSSL configuration file and dumping the equal configuration file.
    • Deprecated EVP_PKEY_ASN1_METHOD-related functions.
  • Optimised amisslmaster.library for size as it contains no speed critical code, whilst making the logic for opening the libraries easier to follow and maintain.
Download:
AmiSSL-5.25-OS3.lha (4 MB)
AmiSSL-5.25-OS4.lha (4 MB)
AmiSSL-5.25-SDK.lha (2,5 MB) (dr)

[Meldung: 13. Okt. 2025, 06:23]
