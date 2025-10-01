16.Okt.2025

Rundenbasierte Strategie: "Citizen Happiness Update I" für "Settle the World"

Christian Wiegel schreibt: "Mit diesem Update fangen die Einwohner einer Stadt an, auf die Versorgung mit Fertigwaren und das Vorhandensein von geforderten Gebäuden zu reagieren. Bleibt die Versorgung mit Fertigwaren aus, so werden die Einwohner unzufrieden. Unzufriedene Einwohner können Produktionsgebäude bestreiken und somit die Warenproduktion einer Stadt teilweise lahmlegen. Im schlimmsten Fall bei sehr hoher Unzufriedenheit können die Einwohner eine Stadt auch verlassen und mit etwas Pech als Banditen durch das Land streifen.



Verlieren sehr kleine Städte ihre einzigen Einwohner, so werden sie aufgegeben, zerstört und mit der Stadt verschwinden auch alle dort eingesetzten Arbeiter und die Waren aus dem Lager der Stadt.





Damit dies alles berechnet werden kann, gibt es für jede Stadt nun einen Loyalitätswert. Sind die Einwohner zufrieden so steigt dieser Wert, sind sie sehr unzufrieden, so sinkt dieser Wert. Ist sowohl die Zufriedenheit in der Stadt niedrig, als auch der Loyalitätswert, so können die oben beschriebenen negativen Effekte auftreten.



Auf die Loyalität der Städte können auch Ereignisse ausserhalb der Städte Einfluss haben. Wenn sich der Spieler z. B. mit Ureinwohnern im Krieg befindet und diese töten eine zivile Einheit, dann sinkt der Loyalitätswert in allen Städten etwas, da der Spieler nicht in der Lage ist, seine Einwohner zu schützen.



Ganz ausbalanciert ist das alles noch nicht, dazu bin ich auf Eurer Feedback angewiesen. Daher auch die römische I im Update-Namen, da zu diesem Thema noch weitere Updates notwendig sein werden.



Ansonsten hat sich noch einiges im Spiel getan und es wurden wieder viele Fehler behoben, Dinge geändert oder neu eingeführt. Hier auszugsweise einige der Änderungen mit diesem Update: Laden/Speichern etwas beschleunigt.

Spieler können nun Dörfer der Ureinwohner angreifen und auch zerstören.

Alle sechs Runden/Monate wird das Spiel automatisch gespeichert.

Neue Musikstücke hinzugefügt (Danke an TLS).

Spieler werden nun zwischen den Runden informiert, wenn sich ihre Beziehungen zu einem Stamm der Ureinwohner geändert haben.

Spieler werden nun zwischen den Runden informiert, wenn die Einwohner in Städten sehr unzufrieden sind.

Die Beziehungen zu den Stämmen der Ureinwohner verbessern sich im Laufe der Zeit, wenn sich keine Einheiten oder Städte des Spieler in der Nähe ihrer Dörfer befinden.

Alle Einwohnerklassen benötigen Fisch für ihre Zufriedenheit.

Die Arbeiterklasse benötigt Fleisch für ihre Zufriedenheit.

Die Fangquote für Krabben wurde erhöht.

Der Ertrag von Weizen wurde für die meisten Felder leicht verringert.

Dragoner wurden etwas abgeschwächt.

Berittene Einheiten des Spielers erhalten im Kampf einen Malus in schwierigem Gelände.

Ambient Sound Dateien werden ins Fast-RAM geladen, sofern der Amiga über mehr als 4 MB Fast-RAM verfügt. Wichtige Hinweise: Dieses Update ist nicht kompatible mit älteren Spielständen, da eine Menge Dinge im Spiel geändert und angepasst wurden.

In den Spieloptionen könnt Ihr zwischen Ingame-Musik und Ambient-Sound-Effekten wählen. Für die Ambient-Sound-Effekte wird mindestens eine 68030 CPU und 1 MB freies Chip-RAM (+ mehr als 4 MB Fast-RAM) benötigt.

Da es noch kein Musik-Menü gibt, könnt Ihr mit den Numpad Tasten Plus/Minus die Lautstärke der Musik oder der Ambient Sound Effekte anpassen.

Mit den Tasten "Komma" und "Punkt" (, + .) könnt ihr zwischen den Ingame-Musik-Tracks umschalten. Ob das alles funktioniert bin ich mir noch nicht sicher und bin daher auf Eure Hilfe und Euer Feedback angewiesen. Leider hatte ich nicht genügend Zeit, um alles ausgiebig testen zu können. Kommt gerne auf unseren Settle the World Discord und bringt Euch mit Euren Ideen und Rückmeldungen ein und gestaltet somit aktiv das Spiel mit." (cg)



