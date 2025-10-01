|ENGLISH VERSION
|
|16.Okt.2025
Christian 'TheoTheoderich' Wiegel (Mail)
| Rundenbasierte Strategie: "Citizen Happiness Update I" für "Settle the World"
Christian Wiegel schreibt: "Mit diesem Update fangen die Einwohner einer Stadt an, auf die Versorgung mit Fertigwaren und das Vorhandensein von geforderten Gebäuden zu reagieren. Bleibt die Versorgung mit Fertigwaren aus, so werden die Einwohner unzufrieden. Unzufriedene Einwohner können Produktionsgebäude bestreiken und somit die Warenproduktion einer Stadt teilweise lahmlegen. Im schlimmsten Fall bei sehr hoher Unzufriedenheit können die Einwohner eine Stadt auch verlassen und mit etwas Pech als Banditen durch das Land streifen.
Verlieren sehr kleine Städte ihre einzigen Einwohner, so werden sie aufgegeben, zerstört und mit der Stadt verschwinden auch alle dort eingesetzten Arbeiter und die Waren aus dem Lager der Stadt.
Damit dies alles berechnet werden kann, gibt es für jede Stadt nun einen Loyalitätswert. Sind die Einwohner zufrieden so steigt dieser Wert, sind sie sehr unzufrieden, so sinkt dieser Wert. Ist sowohl die Zufriedenheit in der Stadt niedrig, als auch der Loyalitätswert, so können die oben beschriebenen negativen Effekte auftreten.
Auf die Loyalität der Städte können auch Ereignisse ausserhalb der Städte Einfluss haben. Wenn sich der Spieler z. B. mit Ureinwohnern im Krieg befindet und diese töten eine zivile Einheit, dann sinkt der Loyalitätswert in allen Städten etwas, da der Spieler nicht in der Lage ist, seine Einwohner zu schützen.
Ganz ausbalanciert ist das alles noch nicht, dazu bin ich auf Eurer Feedback angewiesen. Daher auch die römische I im Update-Namen, da zu diesem Thema noch weitere Updates notwendig sein werden.
Ansonsten hat sich noch einiges im Spiel getan und es wurden wieder viele Fehler behoben, Dinge geändert oder neu eingeführt. Hier auszugsweise einige der Änderungen mit diesem Update:
[Meldung: 16. Okt. 2025, 23:44] [Kommentare: 0]
