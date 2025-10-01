Geländemodelle: World Construction Set 2.031 "Emerald-Caesar" (AmigaOS 3/AROS)

Vom Landschaftsgenerator World Construction Set gibt es pünktlich zur Amiga 40 die brandneue Version Emerald-Caesar. Diese Veröffentlichung enthält neben Fehlerbereinigungen die folgenden neuen Eigenschaften: Catalog-Support: Das Programm ist jetzt komplett mehrsprachig. Neben den eingebauten englischen Texten werden jetzt deutsch, niederländisch, italienisch und spanisch über Catalog-Dateien unterstützt. Dafür waren je Sprache über 2100 Einträge zu übersetzen. An vielen Stellen musste die GUI leicht angepasst werden, damit z.B. die Ausrichtung der Schalter und Texte bei unterschiedlichen Sprachen berücksichtigt wird.

Farbiges Berechnungsfenster: Die Bilddarstellung während der Berechnung war bisher nur in Graustufen möglich. Emerald-Caesar erlaubt dem Anwender nun die Umschaltung auf Farbdarstellung. Die Qualität der Anzeige hängt naturgemäß von der Farbanzahl des verwendeten Bildschirmmodus ab. Die Verwendung von Grafikkarten erlaubt dabei volle 24 Bit Ausgabe. Sowohl P96 als auch CyberGraphX werden automatisch unterstützt. Der Autor Alexander Fritsch wünscht "viel Spaß mit der neuen Version!". (cg)



