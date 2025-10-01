|20.Okt.2025
| AmigaOS 4: Videobearbeitung mit VideoClipper 2.6
VideoClipper ist ein Programm zum Schneiden und optional zum Zusammenfügen von Videodateien verschiedener Formate (mittels ffmpeg), wobei die Dateien in ein gängiges Format konvertiert werden. Während der Konvertierung können verschiedene Anpassungen (Videoeffekte) angewendet werden, zum Beispiel Helligkeit, Kontrast und Gamma. Dem zusammengefügten Video können auch Untertitel und Audiodateien hinzugefügt werden.
Die neue Version 2.6 enthält Verbesserungen, die die Codierung beschleunigen. MPlayer V1.5 wird nun unterstützt. Außerdem wird die Codierung von Untertiteldateien im .ass-Format unterstützt. Viele weitere von Benutzern gewünschte Verbesserungen und einige Fehlerbehebungen sind ebenfalls enthalten. Der Entwickler Kevin 'ktadd' Taddeucci freut sich über jedes Feedback und Verbesserungsvorschläge. (dr)
[Meldung: 20. Okt. 2025, 18:40]
