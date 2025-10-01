amiga-news ENGLISH VERSION
21.Okt.2025



 Video: Die neuen mechanischen Tastaturen von A1200.net
Unter dem Titellink stellt Jan Beta den Prototyp der neuen mechanischen Tastaturen von A1200.net vor. Das knapp 25-minütige Video zeigt die Bestückung mit den Tastaturkappen sowie den anschließenden Test in einem Amiga 1200. (snx)

[Meldung: 21. Okt. 2025, 08:29] [Kommentare: 1 - 21. Okt. 2025, 08:47]
