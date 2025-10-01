amiga-news ENGLISH VERSION
22.Okt.2025



 Marke Eigenbau: Adapter für bis zu drei externe Diskettenlaufwerke (inkl. Gotek)
Der "Amiga-external-3x-FDD"-Adapter ermöglicht es, bis zu drei externe Diskettenlaufwerke anzuschließen, unter denen eines auch ein emuliertes sein kann (Gotek SFR1M44-U100 oder SFR1M44-U100K). Verwendet werden können sowohl unmodifizierte 1,44-MB-PC-Laufwerke als auch solche, die bereits für den Einsatz am Amiga angepasst wurden. (snx)

[Meldung: 22. Okt. 2025, 09:36] [Kommentare: 0]
