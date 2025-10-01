|23.Okt.2025
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Amiga Future 177 - Vorschau und Leseproben
Von Ausgabe 177 (November/Dezember 2025) der Amiga Future sind inzwischen die Leseproben sowie die Vorschau online. Das Heft bietet u.a. die folgenden Themen:
Der Publisher APC&TCP bittet die Abonnenten zu überprüfen, ob man der Redaktion die aktuelle Postanschrift und E-Mail-Adresse mitgeteilt habe. Die Amiga Future wird bereits einige Tage vor dem Veröffentlichungs-Termin verpackt und verschickt, weswegen man Anschrifts-Änderungen zeitnah mitteilen sollte. Nachsendeanträge funktionierten im Normalfall nicht bei Zeitschriften. Außerdem wird darum gebeten, noch ausstehende Abo-Rechnungen zu begleichen, derzeit seien viele Abo-Rechnungen noch unbezahlt.
(cg)
- Interview Peri Fractic: Der Mann, der Commodore wiederbelebt
- Messbericht Gamescom 2025
- Review Siedler 2
- Review Starfall Defenders
- Review ArcadeR 9
- Review AmiBrowser
- Review Turrican 2 AGA
- Review AmiBrowser
- Special MakeCD und FryingPan
- Special 40 Jahre Amiga Teil 4
- Wissen 10: Echtzeit-Rendering von Boden- und Deckentexturen auf dem Amiga 500
[Meldung: 23. Okt. 2025, 12:43] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]