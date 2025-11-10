23.Okt.2025









Emulator-Hardware: RetroGames Ltd. kündigt den THEA1200 an

Per Video und Pressemitteilung kündigt RetroGames Ltd. (u.a. THEC64, THEA500) den THEA1200 an:



Pressemitteilung: Der legendäre Heimcomputer der 90er Jahre ist zurück – ab 10. November 2025 vorbestellbar. Begeben Sie sich in eine Zeit, in der Disketten dominierten, Pixel knallten und der Fantasie keine Grenzen gesetzt waren. THEA1200 lässt den Geist der frühen 90er Jahre wieder aufleben, als erstaunlich genaue, originalgetreue Nachbildung eines der beliebtesten Heimcomputer seiner Zeit, wunderschön neu gestaltet mit HDMI- und USB-Anschlüssen für die Moderne.



Schließen Sie ihn einfach an und schalten Sie ihn ein, um in die goldene Ära der Spiele zurückversetzt zu werden. Erleben Sie erneut den Nervenkitzel von Klassikern wie Beneath a Steel Sky, Lure of the Temptress, Ruff ’n’ Tumble, Defender of the Crown I & II, der Turrican-Trilogie und The Settlers II, die alle vorinstalliert und spielbereit sind.



Alles, woran Sie sich erinnern, und noch mehr ist hier zu finden. Mit einer funktionierenden Tastatur, einer klassischen Maus und einem Gamepad im Retro-Stil haben Sie authentische Steuerung direkt zur Hand. Egal, ob Sie alte Lieblingsspiele erneut spielen oder sie mit einer neuen Generation teilen, mit dem THEA1200 fühlt sich jede Spielsitzung wieder wie 1992 an.



Und mit dem Workbench-Desktop und der USB-Stick-Unterstützung können Sie wie früher erkunden, erstellen und anpassen.



Der THEA1200 ist nicht nur ein Computer. Es ist eine Zeitmaschine. Erleben Sie die Freude erneut. Entdecken Sie die Magie wieder. Lassen Sie die Erinnerungen wieder aufleben.



Funktionen: Eine voll funktionsfähige Tastatur in voller Größe

25 klassische Karussellspiele

Vier Speicherplätze pro Spiel

Spielen Sie Ihre eigenen Spiele über einen USB-Stick

Integrierter Workbench-Desktop

Multi-Region-HDMI-Video

Klassische Maus und Gamecontroller Veröffentlichung Markteinführung: Juni 2026

Im Lieferumfang enthalten: Computer in voller Größe, Maus, Gamepad

Vorbestellung: ab 10. November 2025 (cg)



