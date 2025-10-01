|26.Okt.2025
| Marke Eigenbau: Bedienen der Amiga-Maus mit Steuerknüppeln
Da Dennis Busch es auf die Dauer zu anstrengend fand, Simulationsspiele über die Maus zu steuern, hat er eine 3D-Druckvorlage entworfen, um eine Amiga-Tankmaus stattdessen beidhändig mit Steuerknüppeln zu bedienen.
Die Maus selber wird dabei nicht modifiziert, sondern lediglich in die Vorrichtung eingelegt. Unterstützt wird sowohl das klassische Modell als auch die neueren kabellosen optischen Mäuse. Alternativ tüftelt er inzwischen zudem an der Umsetzbarkeit eines Steuerrades. (snx)
[Meldung: 26. Okt. 2025, 08:38] [Kommentare: 1 - 26. Okt. 2025, 08:41]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]