01.Nov.2025
David Brunet (ANF)


 Neue Artikel auf der Obligement-Webseite
In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet.
  • News from September/October 2025.
  • Old articles from Génération 4, issues 54 to 61:
    • News: MicroProse, ten years already, The CD machines of 1993
    • Interviews: Jordan Mechner, Roland Oskian
    • File: Movie star games
    • File: Football or basketball, conquering the ball.
    • Reviews: Curse Of Enchantia, Hired Guns, Soccer Kid, Turrican 3
  • Interview with Martina Hrebcova (Amiga NG user and specialist).
  • Interview with Cameron Armstrong (AmigaGPT developer).
  • Report: Amiga40 Germany.
  • Hardware: Sam460LE.
  • Hardware: A1020 floppy drive.
  • DIY: Copy copy-protected floppy disks.
  • DIY: Restoring an Amiga 3000 (four parts).
  • Point of view: Rave development (part eight).
  • Articles from ZINE n°4 (April 1990).
  • File: SID music on the Amiga.
  • File: Who's the best Street Fighter 2/Super Street Fighter 2 fighter?
  • File: The history of the RoboCop franchise in movies and video games.
  • Tutorial: Converting IPF files to HFE for Flash Floppy.
  • Tutorial: Preparing a bootable USB key with AROS ABIv0.
  • Programming: Assembler - Some assembler routines for Amiga demo creators.
  • Special quiz about Amiga acronyms.
(cg)

[Meldung: 01. Nov. 2025, 22:46] [Kommentare: 0]
