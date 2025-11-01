Neue Artikel auf der Obligement-Webseite

01.Nov.2025

In den letzten zwei Monaten wurde die Webseite des französischen AmigaOS- und MorphOS-Magazins Obligement um die untenstehenden Beiträge erweitert. Übersetzungen in andere Sprachen sind stets willkommen, Interessenten wenden sich bitte an David 'Daff' Brunet. News from September/October 2025.

Old articles from Génération 4, issues 54 to 61: News: MicroProse, ten years already, The CD machines of 1993 Interviews: Jordan Mechner, Roland Oskian File: Movie star games File: Football or basketball, conquering the ball. Reviews: Curse Of Enchantia, Hired Guns, Soccer Kid, Turrican 3

Interview with Martina Hrebcova (Amiga NG user and specialist).

Interview with Cameron Armstrong (AmigaGPT developer).

Report: Amiga40 Germany.

Hardware: Sam460LE.

Hardware: A1020 floppy drive.

DIY: Copy copy-protected floppy disks.

DIY: Restoring an Amiga 3000 (four parts).

Point of view: Rave development (part eight).

Articles from ZINE n°4 (April 1990).

File: SID music on the Amiga.

File: Who's the best Street Fighter 2/Super Street Fighter 2 fighter?

File: The history of the RoboCop franchise in movies and video games.

Tutorial: Converting IPF files to HFE for Flash Floppy.

Tutorial: Preparing a bootable USB key with AROS ABIv0.

Programming: Assembler - Some assembler routines for Amiga demo creators.

Special quiz about Amiga acronyms. (cg)



