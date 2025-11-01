|01.Nov.2025
| AmigaOS 4 Skeletons: Vorlagen für eigene Bibliotheken und Gerätetreiber
Rene Olsen stellt mit seinen "AmigaOS 4 Skeletons" Vorlagen zur Verfügung, die einem Entwickler das Erstellen eigener Bibliotheken und Gerätetreibern erleichtern sollen. Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
(cg)
- 68k: Includes jumptable stubs for AmigaOS3 (68k)
- Manual: Manual registration into the system (more control/freedom)
- Autoinit: Automatically added by the system
- Library: Builds an Amiga library
- Device: Builds an Amiga device
[Meldung: 01. Nov. 2025, 23:48]
