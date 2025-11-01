amiga-news ENGLISH VERSION
01.Nov.2025



 AmigaOS 4 Skeletons: Vorlagen für eigene Bibliotheken und Gerätetreiber
Rene Olsen stellt mit seinen "AmigaOS 4 Skeletons" Vorlagen zur Verfügung, die einem Entwickler das Erstellen eigener Bibliotheken und Gerätetreibern erleichtern sollen. Folgende Varianten stehen zur Verfügung:
  • 68k: Includes jumptable stubs for AmigaOS3 (68k)
  • Manual: Manual registration into the system (more control/freedom)
  • Autoinit: Automatically added by the system
  • Library: Builds an Amiga library
  • Device: Builds an Amiga device
(cg)

[Meldung: 01. Nov. 2025, 23:48] [Kommentare: 0]
