|01.Nov.2025
| Raspberry Pi 4 Interrupt-Handling: gic400.library 1.0
Die gic400.library macht den Arm GIC-400 Interrupt-Controller eines Raspberry Pi 4 unter AmigaOS verfügbar. Sie soll Interrupt-Logik bündeln, die dann von diversen Gerätetreibern we dem genet.device genutzt werden kann. (cg)
[Meldung: 01. Nov. 2025, 23:52] [Kommentare: 0]
|
