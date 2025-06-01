|ENGLISH VERSION
|02.Nov.2025
Philipp Lonke (ANF)
| AmiKit In A Box MK2: Neugestaltete Gehäuse
Bei "AmiKit In A Box" handelt es sich um ein Paket aus Hard- und Software, das lediglich noch um die Workbench-Dateien und ein Kickstart-Abbild ergänzt werden muss, um die Workbench-Distribution AmiKit auf dem enthaltenen Minicomputer Raspberry Pi 5 via AmiBerry direkt beim Einschalten zu starten (amiga-news.de berichtete).
Bei der nunmehrigen Auflage MK2 von AmiKit In A Box wurden die Gehäuse überarbeitet, welche jetzt auch ein mehrfarbiges AmiKit-Logo ziert. (snx)
[Meldung: 02. Nov. 2025, 05:27] [Kommentare: 3 - 02. Nov. 2025, 12:31]
