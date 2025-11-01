|ENGLISH VERSION
|
|02.Nov.2025
| MorphOS-Storage-Uploads bis 01.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.11.2025 dem MorphOS-Storage hinzugefügt:
libgcrypt-1.11.2.lha Development/Library libgcrypt 1.11.2 and li... fluidsynth_2.5.0.lha Development/Library Software synthesizer ba... flare_1.14.lha Games/Adventure Flare is an open source... Sonic-RSDKv4_1.3.2.lha Games/Platform A complete decompilatio... Pixy_1.0R7.lha Graphics/Draw The next generation pix... jq-1.8.1.lha Text/Misc Command-line JSON proce...(snx)
[Meldung: 02. Nov. 2025, 05:31] [Kommentare: 0]
