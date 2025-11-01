|ENGLISH VERSION
|02.Nov.2025
| AROS-Archives-Uploads bis 01.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.11.2025 den AROS-Archiven hinzugefügt:
vim_9.1-i386-aros.lha dev/edi 16Mb The ubiquitous text editor vim_9.1-x86_64-aros-v11.lha dev/edi 16Mb The ubiquitous text editor zaphod-v1.3-.x86_64-aros-... dev/edi 214kb A simple binary file editor(snx)
[Meldung: 02. Nov. 2025, 05:31] [Kommentare: 0]
|
