|02.Nov.2025
| Aminet-Uploads bis 01.11.2025
Die folgenden Pakete wurden bis zum 01.11.2025 dem Aminet hinzugefügt:
SuperDuper-3.0_src.lha disk/misc 592K GEN High-speed disk copier ... PcmciaCD.lha driver/med 14K OS3 ATAPI PCMCIA CD driver ... F1GP2025Carset.lha game/data 10K GEN 2025 Carset for F1GP AB3D2_TKG_Rebuilt.lha game/patch 633K OS3 Replacement binaries fo... D1X_Rebirth_RTG.lha game/shoot 3.5M OS3 Amiga port of Descent (... OpenDUNE_RTG.lha game/strat 786K OS3 Amiga port of Dune 2 (O... pconv2raw.lha gfx/conv 6K OS3 Datatype gfx to RAW chu... pngconv.lha gfx/conv 136K OS3 Converts PNG to RGB RAW Mostra2V15_src.lha gfx/show 139K GEN Shareware ILBM viewer, ... showchunkyraw.lha gfx/show 4K OS3 Simple RAW chunky data ... DOSBox_AGA.lha misc/emu 1.0M OS3 Amiga port of DOSBox DOSBox_RTG.lha misc/emu 1.1M OS3 Amiga port of DOSBox voxelspace.lha misc/misc 5.3M VAR Tech demo of voxelspace... imp3.lha mus/play 51K VAR Do ANY stuff on Amiga! NAFCYI1993S4-B01.zip text/bfont 938K GEN NAFCYI Winter 1993-94 (... NAFCYI1993S4-B02.zip text/bfont 1.1M GEN NAFCYI Winter 1993-94 (... NAFCYI1993S4-01.zip text/pfont 998K GEN NAFCYI Winter 1993-94 (... NAFCYI1993S4-02.zip text/pfont 1.0M GEN NAFCYI Winter 1993-94 (... Leggi2V25_src.lha text/show 88K GEN text reader with ARexx ... sysvars.lha util/boot 23K OS3 Put system information ...(snx)
[Meldung: 02. Nov. 2025, 05:31] [Kommentare: 0]
