|ENGLISH VERSION
|
|Links
||
|Forum
||
|Kommentare
||
|News melden
|Chat
||
|Umfragen
||
|Newsticker
||
|Archiv
|[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]
|05.Nov.2025
| Video-Anleitung: Windows-11-Verzeichnisse unter AmigaOS 4.1 einbinden
In seinem Video "AmigaOS 4.1 - Mount A Share From Your Windows PC" führt Mikael Burman unter dem Titellink vor, wie man unter Windows 11 freigegebene Verzeichnisse mit Samba unter AmigaOS 4.1 als Laufwerke einbinden kann. (snx)
[Meldung: 05. Nov. 2025, 09:46] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]
|
Impressum |
Datenschutzerklärung |
Netiquette |
Werbung |
Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.