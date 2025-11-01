|ENGLISH VERSION
|
|05.Nov.2025
Juha 'capehill' Niemimäki
| AmigaOS 4: Boulder-Dash-Klon "Diamonds and Dust" 1.0
Der vor über elf Jahren als Betaversion für AmigaOS 4 veröffentlichte Boulder-Dash-Klon "Diamonds and Dust" ist nun fertiggestellt worden. Wie beim Vorbild gilt es bei diesem Freeware-Spiel, Diamanten einzusammeln und sich dabei vor Gegnern, Gift und Gegenständen, die auf einen herabfallen, in Acht zu nehmen. Benötigt werden OpenGL-Unterstützung und die (enthaltene) SDL3.library.
Download: diamondsanddust.lha (3 MB) (snx)
[Meldung: 05. Nov. 2025, 09:46] [Kommentare: 0]
