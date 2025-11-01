amiga-news ENGLISH VERSION
.
.
.

06.Nov.2025
Daniel Collin (Mastodon)


 Demoszene: L-Packer komprimiert 40K-/64K-Demos
Arnaud Carrés "L-Packer" bietet hohe Kompressionsraten bei vergleichsweise schneller Dekomprimierung. Für extrem kleine Dateigrößen wie Beiträge zu einer 4K-Demo-Competition empfiehlt der Autor das existierende Tool "Shrinkler", für Demos mit 40 oder 64 KB Größe sei sein L-Packer jedoch erheblich schneller und erspare dem Nutzer lange Wartezeiten beim Startvorgang. (cg)

[Meldung: 06. Nov. 2025, 22:32] [Kommentare: 0]
.
.