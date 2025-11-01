amiga-news ENGLISH VERSION
.
Links| Forum| Kommentare| News melden
.
Chat| Umfragen| Newsticker| Archiv
.

[Login] [Registrieren] [Passwort vergessen?]

Vorige Meldung >
06.Nov.2025
Andreas Magerl (ANF)


 Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 177
Die deutsche und englische Ausgabe 177 (November/Dezember 2025) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei dessen Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
  • Interview Peri Fractic: Der Mann, der Commodore wiederbelebt
  • Messbericht Gamescom 2025
  • Review Siedler 2
  • Review Starfall Defenders
  • Review ArcadeR 9
  • Review AmiBrowser
  • Review Turrican 2 AGA
  • Review AmiBrowser
  • Special MakeCD und FryingPan
  • Special 40 Jahre Amiga Teil 4
  • Wissen 10: Echtzeit-Rendering von Boden- und Deckentexturen auf dem Amiga 500
(cg)

[Meldung: 06. Nov. 2025, 23:03] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden]  [Druck-Version]  [ASCII-Version]
Vorige Meldung >

.
Impressum | Datenschutzerklärung | Netiquette | Werbung | Kontakt
Copyright © 1998-2025 by amiga-news.de - alle Rechte vorbehalten.
.