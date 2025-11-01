|06.Nov.2025
Andreas Magerl (ANF)
| Printmagazin: Amiga Future, Ausgabe 177
Die deutsche und englische Ausgabe 177 (November/Dezember 2025) des Printmagazins Amiga Future ist erschienen und kann direkt bei dessen Redaktion und im Amiga-Fachhandel bestellt werden. Zu den Themen des Hefts gehören:
(cg)
- Interview Peri Fractic: Der Mann, der Commodore wiederbelebt
- Messbericht Gamescom 2025
- Review Siedler 2
- Review Starfall Defenders
- Review ArcadeR 9
- Review AmiBrowser
- Review Turrican 2 AGA
- Review AmiBrowser
- Special MakeCD und FryingPan
- Special 40 Jahre Amiga Teil 4
- Wissen 10: Echtzeit-Rendering von Boden- und Deckentexturen auf dem Amiga 500
[Meldung: 06. Nov. 2025, 23:03] [Kommentare: 0]
[Per E-Mail versenden] [Druck-Version] [ASCII-Version]